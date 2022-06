“Passaporto per la libertà”, arriva su Canale 5 il drama brasiliano tratto da una storia vera (Di sabato 4 giugno 2022) “Passaporto per la libertà”: è in arrivo tra un mese in Italia, più precisamente su Canale 5, la serie tv brasiliana tratta da una storia vera. Stiamo parlando di una produzione di genere drammatico creata da Mario Teixeira, che andrà in onda sui palinsesti Mediaset durante questo periodo estivo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



"Passaporto per la libertà" è una serie tv brasiliana con Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi. Quest'ultima arriverà in Italia, con più precisione in prima serata su Canale 5, a partire dal 13 luglio 2022. Si tratta di una produzione dal titolo originale "Passaporte para Liberdade", tratta da una storia vera, quella di Aracy de

