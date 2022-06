Paris Saint-Germain, Pochettino verso l’addio: Gallardo nome caldo per la panchina (Di sabato 4 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain dovrebbe comunicare nei prossimi giorni l’esonero di Mauricio Pochettino, con il tecnico argentino che potrebbe essere sostituito da un connazionale sulla panchina dei campioni di Francia. Il nome caldo per il futuro del Psg è infatti quello di Marcelo Gallardo, attuale tecnico del River Plate. Stando a quanto riportato dalla stampa sudamericana però il problema è legato proprio al club di Buenos Aires, visto che il contratto di Gallardo con il River scade il prossimo 31 dicembre. Per questo motivo il River Plate vorrebbe un indennizzo, così da liberare con sei mesi di anticipo l’allenatore. In realtà in Inghilterra si fa largo anche il nome di Josè Mourinho, che è in ottimi rapporti con il ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ildovrebbe comunicare nei prossimi giorni l’esonero di Mauricio, con il tecnico argentino che potrebbe essere sostituito da un connazionale sulladei campioni di Francia. Ilper il futuro del Psg è infatti quello di Marcelo, attuale tecnico del River Plate. Stando a quanto riportato dalla stampa sudamericana però il problema è legato proprio al club di Buenos Aires, visto che il contratto dicon il River scade il prossimo 31 dicembre. Per questo motivo il River Plate vorrebbe un indennizzo, così da liberare con sei mesi di anticipo l’allenatore. In realtà in Inghilterra si fa largo anche ildi Josè Mourinho, che è in ottimi rapporti con il ...

