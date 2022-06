Parigi ha la sua regina. Swiatek domina il Roland Garros e scrive la sua storia (Di sabato 4 giugno 2022) Il Roland Garros 2022 ha incoronato la sua regina. Si tratta della polacca Iga Swiatek, numero uno al mondo, che ha continuato a fare la cosa che le riesce al meglio in questo momento: vincere. Sono ben 35 le vittorie consecutive per la ragazza di Varsavia, capace di eguagliare Venus Williams, recordman femminile in questo 20° secolo, e ora dietro solamente a due leggende come Roger Federer e Novak Djokovic. LA CRONACA DELLA FINALE Dei 35 successi, questo è sicuramente il più importante, eppure non è stato affatto il più sudato. A dir la verità, sono state poche le vittorie in cui Iga ha perso un set o comunque ha dovuto faticare particolarmente. Tuttavia, se c’era qualcosa che poteva far crollare il suo castello, quella era proprio la pressione di una finale. Parliamoci chiaro: al momento non c’è nessuna tennista al ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Il2022 ha incoronato la sua. Si tratta della polacca Iga, numero uno al mondo, che ha continuato a fare la cosa che le riesce al meglio in questo momento: vincere. Sono ben 35 le vittorie consecutive per la ragazza di Varsavia, capace di eguagliare Venus Williams, recordman femminile in questo 20° secolo, e ora dietro solamente a due leggende come Roger Federer e Novak Djokovic. LA CRONACA DELLA FINALE Dei 35 successi, questo è sicuramente il più importante, eppure non è stato affatto il più sudato. A dir la verità, sono state poche le vittorie in cui Iga ha perso un set o comunque ha dovuto faticare particolarmente. Tuttavia, se c’era qualcosa che poteva far crollare il suo castello, quella era proprio la pressione di una finale. Parliamoci chiaro: al momento non c’è nessuna tennista al ...

