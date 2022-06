Parco Almirante | Gualtieri pone il veto Ma perfino Napolitano lodò il segretario del Msi

(Di sabato 4 giugno 2022) Robertoha posto ilall’intitolazione di una Giorgio, approvata con una mozione dall’assemblea del Municipio VI. «La toponomastica è una competenza di Roma Capitale e noi non intitoleremo un’area verde a Giorgio», ha rivendicato il sindaco di Roma via Twitter, aggiungendo che la Capitale «è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione». Nulla di nuovo, insomma, da parte della sinistra e del suo sindaco, la cui memoria si dimostra sempre e ostinatamente selettiva e viziata dal filtro dell’ideologia. La sinistra tra memoria selettiva e salti logici Il cinguettio diè arrivato al termine di una giornata segnata della polemiche e dai consueti ...

Advertising

GianSac59 : RT @SecolodItalia1: “Parco Almirante” a Roma, Franco zittisce la sinistra: «Dedicano vie a Stalin e parlano pure?» - gabrielemontil3 : RT @SecolodItalia1: “Parco Almirante” a Roma, Franco zittisce la sinistra: «Dedicano vie a Stalin e parlano pure?» - ASgrulletti : Il Presidente del Municipio VI Nicola Franco vuole onorarli? Bene. Eviti allora di strumentalizzare la loro memoria… - MariellaLoi : Parco Almirante, la figlia: «Polemiche ridicole. Allora è apologia di comunismo dedicare una via a Togliatti?» - Se… - MariellaLoi : RT @SecolodItalia1: Parco Almirante, la figlia: «Polemiche ridicole. Allora è apologia di comunismo dedicare una via a Togliatti?» https://… -

'Intitolare unadsarebbe uno scempio totale. Non si può onorare la persona come leader di un partito politico dimenticando il suo ruolo di caporedattore della Difesa della Razza. Sarebbe una scelta ...... distribuiti su tre piani, circondato da due ettari di, con una dependance e un casino di caccia. Forte, dunque, il legame dei coniugi, così come della figlia Giuliana, con il ...Il sindaco mette un punto alle polemiche dopo che in VI municipio la maggioranza di centrodestra aveva approvato una mozione della Lega ...Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri chiude la questione dell'area verde a Tor Bella Monaca. I Giardini Almirante non diventeranno realtà ...