Parcheggi a Santa Marinella | la Giunta comunale | “Sosta gratuita all’ex Fungo”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 4 giugno 2022)– Importanti delibere sono state approvate ieri mattina dallaMunicipale del Sindaco Pietro Tidei. Tra gli atti votati dagli assessori è presente l’approvazione del primo stralcio per la realizzazione del collettore fognario opera che si era resa necessaria per addivenire alla conclusione dei lavori di ampliamento di Via della Colonie. Inoltre è stato affidato in house allaServizi anche l’appalto per la sorveglianza delle spiagge libere. Come anticipato nei giorni scorsi al termine della riunione operativa che si era svolta nella sedetra i vertici della multi servizi, presieduta dal sindaco Tidei è stata approvata anche la delibera che ratifica e rende attuative le novità introdotte in merito al servizio dia ...