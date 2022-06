Papa, ‘sorella economia’: sotto la lente il 14 giugno il profilo sociale della ‘Fratelli tutti’ (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘sorella economia’, il profilo sociale dell’enciclica ‘Fratelli tutti’, sarà analizzato il prossimo 14 giugno, alle 17, a Roma nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, nel corso di una conferenza organizzata da Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale per il microcredito. Interverrà il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, presidente della fabbrica di San Pietro e della fondazione Fratelli tutti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) –, ildell’enciclica, sarà analizzato il prossimo 14, alle 17, a Roma nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, nel corso di una conferenza organizzata da Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale per il microcredito. Interverrà il cardinale Mauro Gambetti, arcipreteBasilica di San Pietro, presidentefabbrica di San Pietro efondazione Fratelli tutti. L'articolo proviene da Italia Sera.

