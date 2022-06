Papa Francesco | ' L' odio sembra essersi impadronito del mondo | i capi di Stato saranno giudicati dalla storia'

(Di sabato 4 giugno 2022) Parole molto tristi in una situazione drammatica, "L'delora". E' il grido di dolore delnel videomessaggio in occasione della Veglia Ecumenica di Pentecoste ...

Advertising

antoniospadaro : Papa Francesco e la guerra. Quelle prese di posizione rischiose e incomprese. 100 giorni e 50 interventi, uno ogni… - Avvenire_Nei : Papa Francesco ai giovani preti e monaci ortodossi: l'unità è necessaria - vaticannews_it : I tagli alla sanità sono un oltraggio all’umanità. Così #PapaFrancesco nell’udienza alla Confederazione “Federsanit… - Alfonso0070 : RT @baffi_francesco: A giugno del 2023, dopo le elezioni, quando ci alleeremo con l'Ungheria di Orban sostitueremo Papa Francesco con il pa… - LoredanaDelcon1 : @Pontifex_it Sempre ricordo tutti i bambini del mondo nelle mie preghiere grazie Papa Francesco -

Entra in vigore con la domenica di Pentecoste la riforma della Curia romana targatae contenuta nella costituzione apostolica Praedicate evangelium , promulgata dal Romano Pontefice all'inizio del suo decimo anno di pontificato, il 19 marzo scorso. La costituzione si ...) Tutto ciò che di bello e di positivo avviene nel mondo, è opera dello Spirito Santo. (Carlo Maria Martini) Dove è la Chiesa, là è anche lo Spirito di Dio; e dove è lo Spirito di Dio ...Città del Vaticano - Il tempo sta scadendo, la terra brucia, c'è davvero bisogno di accelerare il passo. La sfida resta per tutti quella della sobrietà.Qual è il suo programma da qui a Natale Non le interessa essere il nuovo vicario di Roma "Nè mi interessa nè mi riguarda - replica secco il cardinale Lojudice -. E’ una questione che conosce solo Pa ...