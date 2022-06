Papa Francesco il 28 agosto visiterà L’Aquila

(Di sabato 4 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO –sarà domenica 28per aprire la Porta Santa e il Giubileo di Celestino V, nella Perdonanza del 2022. Il programma – comunicato dal Vaticano – prevede la partenza del pontefice, in elicottero, alle 8. L’atterraggio nello Stadio Gran Sasso diè previsto per le 8.25. Quindi ilsi trasferirà in auto a Piazza Duomo dove sarà accolto dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo del, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, il prefetto Cinzia Teresa Torraco, il sindaco Pierluigi Biondi. Accompagnato dal card. Petrocchi, ilentrerà in Duomo per una visita privata. Alle 9.15, sul sagrato del Duomo,rivolgerà un saluto ai ...

Di guerra, e di un suo possibile viaggio in Ucraina, torna a parlare: "Mi piacerebbe, aspetto solo il momento più opportuno", ha dichiarato il Pontefice. Intanto dopo la nuova tornata ...Il prossimo 28 agosto, all'indomani del Concistoro per la creazione dei nuovi 22 cardinali, si recherà in visita pastorale a L'Aquila in occasione della celebrazione della Perdonanza Celestiniana. Ne dà ...CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco sarà domenica 28 agosto a L’Aquila per aprire la Porta Santa e il Giubileo di Celestino V, nella Perdonanza del 2022. Il programma – comunicato dal Vaticano – ...Esso accorperà gli attuali Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli - ex Propaganda Fide - e Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione, sarà direttamente presieduto dal Papa, ...