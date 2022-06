Pallanuoto, Champions League 2022: quarto posto per l’AN Brescia, il Ferencvaros si impone nella finalina (Di sabato 4 giugno 2022) La testa era leggermente già staccata dopo la beffa atroce di ieri, la sconfitta in semifinale con il Novi Beograd sicuramente ha colpito e non poco i lombardi. l’AN Brescia completa la sua stagione con un quarto posto nella Champions League di Pallanuoto maschile: nella finalina per il podio con il Ferencvaros la squadra italiana esce sconfitta per 14-12. Gli ex campioni d’Italia partono male e dopo il primo quarto sono sotto 5-2. Reazione d’orgoglio però nel secondo periodo: con un Vincenzo Dolce scatenato i Leoni trovano addirittura l’aggancio sul 6-6, salvo trovarsi sul -1 a metà gara. Alla ripresa del gioco break decisivo per i magiari, spinti anche dall’ex, il mancino azzurro ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) La testa era leggermente già staccata dopo la beffa atroce di ieri, la sconfitta in semifinale con il Novi Beograd sicuramente ha colpito e non poco i lombardi.completa la sua stagione con undimaschile:per il podio con illa squadra italiana esce sconfitta per 14-12. Gli ex campioni d’Italia partono male e dopo il primosono sotto 5-2. Reazione d’orgoglio però nel secondo periodo: con un Vincenzo Dolce scatenato i Leoni trovano addirittura l’aggancio sul 6-6, salvo trovarsi sul -1 a metà gara. Alla ripresa del gioco break decisivo per i magiari, spinti anche dall’ex, il mancino azzurro ...

