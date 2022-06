Pakistan | bomba a bordo strada | almeno 5 guardie morte

Advertising

MediasetTgcom24 : Pakistan, bomba a bordo strada: almeno cinque morti #pakistan #bomba #terrorismo #Belucistan… -

TGCOM

Almeno cinque membri del personale di sicurezza sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti nell'esplosione di una bomba sul ciglio di una strada in Belucistan. La bomba ha colpito il veicolo su cui viaggiavano. Il fatto è avvenuto nella zona di Prom del distretto di Panjgur in provincia. La polizia locale e i funzionari dell'intelligence hanno confermato le ...