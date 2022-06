Pagelle Italia Germania: Pellegrini regista offensivo ma che assist Gnonto (Di sabato 4 giugno 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la Nations League 2022-23: Pagelle Italia Germania Le Pagelle dei protagonisti del match tra Italia e Germania, valido per la Nations League 2022-23. TOP: Pellegrini, Kimmich FLOP: Biraghi, Sané VOTI Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6,5, Bastoni 5,5, Acerbi 5,5, Biraghi 5 (dall’80’ Dimarco sv); Tonali 6,5 (dall’80’ Pobega sv), Cristante 6, Frattesi 6 (dall’85’ Ricci sv); Politano 6 (dal 65? Gnonto 6,5), Scamacca 5 (dall’85’ Cancellieri sv), Pellegrini 7. All. Roberto Mancini 6. Germania (4-2-3-1): Neuer 5; Henrichs 5,5 (dal 59? Hofmann 6), Sule 6, Rudiger 6,5, Kehrer 5; Kimmich 7, Goretzka 5,5 (dal 69? Gundogan 6); Gnabry 6,5 (dall’80’ ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la Nations League 2022-23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la Nations League 2022-23. TOP:, Kimmich FLOP: Biraghi, Sané VOTI(4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6,5, Bastoni 5,5, Acerbi 5,5, Biraghi 5 (dall’80’ Dimarco sv); Tonali 6,5 (dall’80’ Pobega sv), Cristante 6, Frattesi 6 (dall’85’ Ricci sv); Politano 6 (dal 65?6,5), Scamacca 5 (dall’85’ Cancellieri sv),7. All. Roberto Mancini 6.(4-2-3-1): Neuer 5; Henrichs 5,5 (dal 59? Hofmann 6), Sule 6, Rudiger 6,5, Kehrer 5; Kimmich 7, Goretzka 5,5 (dal 69? Gundogan 6); Gnabry 6,5 (dall’80’ ...

Advertising

infoitsport : Pagelle Italia-Germania, voti in tempo reale Nations League - nicolella74 : RT @cmdotcom: #Italia-#Germania le pagelle di CM: #Frattesi a tutto campo, #Scamacca si veste 'da Dzeko'. Esordio da sogno per #Gnonto [@Tr… - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: Gnonto incanta ?? Sanè fumoso ?? Acerbi in difficoltà ? Kimmich salva i tedeschi ?? Le pagelle di #ItaliaGermania ?? [?? @an… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Italia-#Germania le pagelle di CM: #Frattesi a tutto campo, #Scamacca si veste 'da Dzeko'. Esordio da sogno per #Gnonto [@Tr… - darioderrico : RT @cmdotcom: #Italia-#Germania le pagelle di CM: #Frattesi a tutto campo, #Scamacca si veste 'da Dzeko'. Esordio da sogno per #Gnonto [@Tr… -