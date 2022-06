Pagelle Italia-Germania 1-1 | voti e tabellino Nations League 2022 2023

(Di sabato 4 giugno 2022) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match della prima giornata di. A Bologna al Dall’Ara non del tutto pieno gli azzurri vogliono rialzare la testa e lo fanno con una formazione estremamente rimaneggiata. Nel secondo tempo il gol di Pellegrini illude, pareggia subito Kimmich e il punteggio non muta. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5, Biraghi 6 (35’ st Dimarco sv); Frattesi 6 (40’ st Ricci sv), Cristante 5.5, Tonali 5.5 (35’ st Pobega sv); Politano 5.5 (20’ st Gnonto 7), Scamacca 6.5 (40’ st Cancellieri sv), Pellegrini 7. In panchina: Cragno, Meret, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la Nations League 2022 - 23:Germania Ledei protagonisti del match trae Germania, valido per la Nations League 2022 - 23. TOP: Frattesi, Kimmich FLOP: Biraghi, Muller VOTI Al termine del ...APPROFONDIMENTI- Argentina 0 - 3: Donnarumma limita i danni, Bonucci naufraga; Messi pugnalatoreGli Azzurri pareggiano al Dall'Ara contro la Germania: molto bene Bastoni, in ombra Acerbi. Tra i tedeschi si salvano Neuer e Kimmich. DONNARUMMA 6.5 - Inoperoso nel primo tempo, abbastanza impegnato ...Le pagelle di Italia-Germania 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della prima giornata di Nations League 2022/2023. A Bologna al Dall’Ara non del tutto pieno gli azzurri vogliono r ...