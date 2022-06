Padova-Palermo, il meteo non sorride alla finale dei playoff: prevista forte pioggia (Di sabato 4 giugno 2022) Per la finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo si aggiunge anche la variabile meteo: allo stadio "Euganeo" dovrebbe piovere dopo le 21 Leggi su mediagol (Di sabato 4 giugno 2022) Per lad'andata deidi Serie C trasi aggiunge anche la variabile: allo stadio "Euganeo" dovrebbe piovere dopo le 21

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova-Palermo, il meteo non sorride alla finale dei playoff: prevista forte pioggia - Mediagol : Padova-Palermo, il meteo non sorride alla finale dei playoff: prevista forte pioggia - zazoomblog : Padova-Palermo info viabilità: cancelli dell”Euganeo” aperti per le 18.30 - #Padova-Palermo #viabilità: #cancelli - PadovaCalcio : Lista dei convocati da Mister Massimo Oddo per #Padova-#Palermo, Finale Playoff Serie C 2021/2022 gara di andata, i… - Zio_Cesco : RT @Wendy65872240: E dopo Messina, Palermo, La Spezia e Arezzo, il ministro della malattia #RobertoSperanza riscuote un successone e viene… -