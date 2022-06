Padova | Oddo | “Entusiasmo alle stelle Bisognerà giocare un grande match”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 giugno 2022) Il tecnico biancorosso, Massimo, si è espresso alla vigilia della sfida decisiva contro il Palermo, che potrebbe regalare la promozione in Serie B alla propria formazione. “Stiamo bene, il morale è alto e siamo pronti. In città l’, e noi dobbiamo provare a sfruttare la scia vincente di queste ultime partite.conintelligenza e sfruttare i vari momenti della partita. Il Palermo avrà sicuramente lavorato su di noi, come noi su di loro. Perdiamo Kirwan, un giocatore e un’alternativa importante ma sono sereno perché abbiamo tante alternative, stanno quasi tutti bene”. Misterha poi continuato: “Ci sono giocatori che non hanno i novanta minuti, ma saranno importanti sia i giocatori che entreranno ...