Otto milioni gli italiani appassionati delle due ruote

(Di sabato 4 giugno 2022) La Regione Emilia Romagna con il Grand Tour della Valle del Savio vince la settima edizione dell’Oscar Italiano del Cicloturismo, il riconoscimento conferito ogni anno alle “green road”regioni che promuovono le duecon servizi mirati al turismo “lento”. Il secondo premio va alla Regione Marche per Strade di Marca, mentre al terzo posto si classifica la Regione Lombardia con la Ciclabile Valchiavenna. Cicloturismo in Lombardia Matera, Oscar cicloturismo nel 2021 La giuria ha premiato anche la Provincia Autonoma di Trento, già al primo posto lo scorso anno insieme alla Calabria, con una menzione per la Green RoadDolomiti. La menzione speciale di Legambiente è stata assegnata alla Regione Puglia per la Ciclabile dell’Ofanto. Basilicaya Bike Forum La proclamazione è avvenuta a Matera in Basilicata – ...