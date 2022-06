Østigard-Napoli: c’è il sì del giocatore, le cifre per chiudere l’affare (Di sabato 4 giugno 2022) Corriere dello Sport – . Leo Østigard potrebbe essere presto un giocatore del Napoli. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 4 giugno 2022) Corriere dello Sport – . Leopotrebbe essere presto undel. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Østigard-#Napoli, il sì immediato e un accordo da raggiungere. Le cifre e i dettagli dell’affare - SportdelSud : Il #Napoli avrebbe, di fatto, chiuso per Leo Skiri #Östigard dal #Brighton per una cifra decisamente bassa in virtù… - MondoNapoli : Cds - Østigard-Napoli, la trattativa procede spedita: il punto - - Carlogioia20 : Il #Napoli ha avviato una trattativa con il Brighton per Leo #Østigard : 3 milioni più bonus con percentuale riv… - Giusepp17019963 : #Napoli, #østigard sarà il quarto difensore -

Napoli, Ostigard resiste: ora c'è l'affondo ... quando girellando per l'universo in cerca di giovani che potessero avere un futuro , il Napoli - Giuntoli & Micheli - si trovarono d'accordo sui margini di miglioramento di Leo Skiri Østigard , che ... Calciomercato.it: Østigård al Napoli per 4 milioni di euro Per sostituire Axel Tuanzebe, che era arrivato a gennaio in prestito per mettere una toppa alla partenza di Manolas, il Napoli ha scelto Leo Skiri Østigård , difensore classe 99 di proprietà del ... Il Napoli Online ... quando girellando per l'universo in cerca di giovani che potessero avere un futuro , il- Giuntoli & Micheli - si trovarono d'accordo sui margini di miglioramento di Leo Skiri, che ...Per sostituire Axel Tuanzebe, che era arrivato a gennaio in prestito per mettere una toppa alla partenza di Manolas, ilha scelto Leo Skiri Østigård , difensore classe 99 di proprietà del ... SKY - Napoli-Ostigard, ci sono da limare alcuni dettagli