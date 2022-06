Orlando “Si introduca subito salario minimo | poi legge organica”

(Di sabato 4 giugno 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Quando avevo posto la questione sulsono stato aggredito da diversi organi di stampa, a cominciare dal Sole 24 Ore. Ora il tema va affrontato con la massima urgenza, in attesa di creare unapiù: c'è un duplice aspetto da affrontare, che riguarda l'adeguamento dei salari da una parte e il contrasto al lavoro povero dall'altra”. Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea, a margine dell'incontro con il candidato sindaco di Palermo Franco Miceli. “L'apertura delle altre forze politiche è un segnale positivo, ma bisogna intervenireper venire incontro alle esigenze dei lavoratori a basso reddito e basso. La mia proposta è di usare come parametro deli ...

Dinnanzi a questi dati sarebbe auspicabile che il ministro del Lavoro Andrea Orlando riesca a ... studiosi suggeriscono di affiancare alla proposta sul salario minimo un provvedimento che... del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. In questa occasione, Generali Italia ha proposto l'istituzione di un Fondo dei Lavoratori per la Non Autosufficienza che...