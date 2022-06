Opinionisti Grande Fratello Vip, ultime news che potrebbero non piacere al pubblico (Di sabato 4 giugno 2022) Katia Ricciarelli ha detto di “no” a Tale e Quale Show (secondo le indiscrezioni di The pipol tv). L’ex moglie di Pippo Baudo aveva due proposte sul piatto: il programma di Carlo Conti e il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7. Opinionisti Grande Fratello Vip, le ultime news: la (quasi) “conferma” Già alcuni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 giugno 2022) Katia Ricciarelli ha detto di “no” a Tale e Quale Show (secondo le indiscrezioni di The pipol tv). L’ex moglie di Pippo Baudo aveva due proposte sul piatto: il programma di Carlo Conti e il ruolo di opinionista alVip 7.Vip, le: la (quasi) “conferma” Già alcuni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : Opinionisti Grande Fratello Vip: la “conferma” che potrebbe non piacere - blogtivvu : Opinionisti Grande Fratello Vip, le ultime news: la “conferma” che potrebbe non piacere al pubblico - TeleConsiglio : Mi dicono che sarà una puntatona davvero interessante e piena di cose: e quindi fidatevi, no? Arriva un nuovo… - cacaolilin1 : @rosgen79 Davvero, mi stupisco che certe osservazioni sconclusionate vengono fuori da opinionisti con grande seguit… - alberto_isidori : @carmelitadurso Da piccola!!!!, allora adesso da grande, riguardate i valori, la riconoscenza e la gratitudine, ti… -