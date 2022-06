Olsen ufficiale all' Aston Villa | alla Roma 3 | 5 milioni

(Di sabato 4 giugno 2022)- Laè pronta a fare cassa con i giocatori che sono in prestito e che non rientrano nei piani del club e di José Mourinho. Uno di questo è Robin, in prestito nell'ultima stagione ...

ROMA - La Roma è pronta a fare cassa con i giocatori che sono in prestito e che non rientrano nei piani del club e di José Mourinho. Uno di questo è Robin, in prestito nell'ultima stagione prima allo Sheffield United e poi, da gennaio, all'Aston Villa . Ques'ultimo club ha deciso di acquiatare il portiere a titolo definitivo. L'Aston Villa ha Robin Olsen è stato acquistato ufficialmente dall'Aston Villa. Il club di Birgmingham ha annunciato l'ingaggio del portiere svedese dalla Roma, che era già nel club in prestito dal 18 gennaio 2022. Le ...Uno di questo è Robin Olsen, in prestito nell'ultima stagione prima allo Sheffield United e poi, da gennaio, all'Aston Villa. Ques'ultimo club ha deciso di acquiatare il portiere a titolo definitivo.