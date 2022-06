Nuovo appello di Macron: “Non umiliare la Russia”. Kiev lo gela: “Umilia la Francia” (Di sabato 4 giugno 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron torna a parlare della guerra in Ucraina e dei rapporti tra Occidente e Russia. Per il capo dell’Eliseo si tratta di ribadire una linea diplomatica seguita da diverso tempo: Mosca, continua a ripetere Macron, non deve essere Umiliata e bisogna trovare un canale di dialogo per far cessare immediatamente le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 4 giugno 2022) Il presidente francese Emmanueltorna a parlare della guerra in Ucraina e dei rapporti tra Occidente e. Per il capo dell’Eliseo si tratta di ribadire una linea diplomatica seguita da diverso tempo: Mosca, continua a ripetere, non deve essereta e bisogna trovare un canale di dialogo per far cessare immediatamente le InsideOver.

