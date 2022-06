Nuovo appello di Macron a non umiliare la Russia. Kiev non ci sta: “Così umilia la Francia” (Di sabato 4 giugno 2022) Tra Kiev e Parigi non corre sempre buon sangue. All’Ucraina non sono piaciute le ultime affermazioni del presidente francese, Emmanuel Macron. Che è tornato a lanciare un appello agli alleati a non umiliare Mosca. Kiev replica a Macron: Così umilia la Francia “Gli appelli per evitare l’umiliazione della Russia possono solo che umiliare la Francia. O qualsiasi altro paese che farebbe questo appello. Perché è la Russia ad umiliare se stessa. Sarebbe meglio concentrarci tutti su modo di rimettere la Russia al suo posto. Questo porterà pace e salverà ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Trae Parigi non corre sempre buon sangue. All’Ucraina non sono piaciute le ultime affermazioni del presidente francese, Emmanuel. Che è tornato a lanciare unagli alleati a nonMosca.replica ala“Gli appelli per evitare l’zione dellapossono solo chela. O qualsiasi altro paese che farebbe questo. Perché è laadse stessa. Sarebbe meglio concentrarci tutti su modo di rimettere laal suo posto. Questo porterà pace e salverà ...

