Notizie riservate sui politici e dati sanitari: ecco che cosa potrebbero aver raccolto le spie russe in Italia (Di sabato 4 giugno 2022) Rimasero in Italia due mesi 123 soldati arrivati da Mosca nel marzo 2020 per aiuti umanitari e sanitari durante l’emergenza Covid: potrebbero aver «agganciato» persone disponibili a fornire informazioni «sensibili» Leggi su corriere (Di sabato 4 giugno 2022) Rimasero indue mesi 123 solarrivati da Mosca nel marzo 2020 per aiuti umanitari edurante l’emergenza Covid:«agganciato» persone disponibili a fornire informazioni «sensibili»

Advertising

Open_gol : Ieri l'affondo sulla «moralità di alcuni rappresentanti» italiani. Il rischio è che Mosca sia in possesso di notizi… - Corriere : Notizie riservate sui politici e dati sanitari: ecco cosa potrebbero aver raccolto le spie russe in Italia - dcaceres : Quello che mi sembra curioso è che si parli di spionaggio russo, ma non si parla del possibile spionaggio dei suoi… - biccarlo : @mara_carfagna “Notizie riservate su politici” non vedo l’ora di saperle ! Immagino 3/4 di politici italiani tremando in queste ore ???? - lc71488535 : RT @Corriere: Notizie riservate sui politici e dati sanitari: ecco cosa potrebbero aver raccolto le spie russe in Italia -