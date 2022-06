Non solo ruote grasse e pedalate, anche tanto divertimento e svago con la XC Montedonico (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti L’attesa per la seconda edizione della XC Montedonico è molto viva ed impegnativa soprattutto nella fase di preparazione con gli ultimi ritocchi a poche ore dallo svolgimento. Domenica 5 giugno, poco fuori il centro abitato di Visciano, sipario alzato su questa gara in contrada Montedonico che fa parte del calendario del circuito regionale X-Country che assegnerà al termine delle otto prove le maglie di campione regionale FCI Campania sia per gli agonisti che per i master. La XC di Montedonico vuole colpire nel segno ed essere particolarmente attraente non solo per lo scenario sui monti di Visciano ma anche per dare quel qualcosa in più ai partecipanti e agli accompagnatori, a cominciare dall’animazione per i bambini con giochi e gonfiabili tra una partenza e l’altra, il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti L’attesa per la seconda edizione della XCè molto viva ed impegnativa soprattutto nella fase di preparazione con gli ultimi ritocchi a poche ore dallo svolgimento. Domenica 5 giugno, poco fuori il centro abitato di Visciano, sipario alzato su questa gara in contradache fa parte del calendario del circuito regionale X-Country che assegnerà al termine delle otto prove le maglie di campione regionale FCI Campania sia per gli agonisti che per i master. La XC divuole colpire nel segno ed essere particolarmente attraente nonper lo scenario sui monti di Visciano maper dare quel qualcosa in più ai partecipanti e agli accompagnatori, a cominciare dall’animazione per i bambini con giochi e gonfiabili tra una partenza e l’altra, il ...

Advertising

marcotravaglio : Quando Draghi lottizzò la Rai, i giornaloni gridarono al miracolo: “Dentro la competenza, fuori i partiti”. Poi di… - AlfredoPedulla : #Mkhitaryan ha parlato con #Inzaghi che gli ha spiegato la possibilità di essere utilizzato almeno in un paio di ru… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - Luca_15_5 : Non era un canile 'lager' ma un normale canile sovraffollato del centro nord Italia, e lì ho aspettato che qualcuno… - alemiglio2002 : RT @dalbertocarlos_: Enzo ha portato nel giro di poche ore un hashtag sulla Gazzetta, semplicemente il goat, peccato solo che Zhang non sap… -