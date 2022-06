Non si ferma all’alt e viene bloccato dopo inseguimento: trovato con una pistola, arrestato 27enne sannita (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Benevento, nel pomeriggio di ieri i poliziotti dell’U.P.G.S.P., coadiuvati dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno tratto in arresto un 27enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. I poliziotti delle volanti, infatti, dopo aver notato un’autovettura Volkswagen di colore nero, con una persona sospetta a bordo hanno deciso di procedere ad un controllo. Il conducente dell’auto non ha ottemperato all’alt e, anzi, ha accelerato l’andatura, mettendo in serio pericolo l’incolumità di ignari cittadini che in quel momento affollavano le strade del centro cittadino. dopo diversi minuti di inseguimento, giunti nei pressi dell’Arco di Traiano, ove è sopraggiunta in ausilio anche una pattuglia della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Benevento, nel pomeriggio di ieri i poliziotti dell’U.P.G.S.P., coadiuvati dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno tratto in arresto undel posto, già noto alle Forze dell’Ordine. I poliziotti delle volanti, infatti,aver notato un’autovettura Volkswagen di colore nero, con una persona sospetta a bordo hanno deciso di procedere ad un controllo. Il conducente dell’auto non ha ottemperatoe, anzi, ha accelerato l’andatura, mettendo in serio pericolo l’incolumità di ignari cittadini che in quel momento affollavano le strade del centro cittadino.diversi minuti di, giunti nei pressi dell’Arco di Traiano, ove è sopraggiunta in ausilio anche una pattuglia della ...

Advertising

elio_vito : 'Chi si ferma è perduto' lo aveva detto ahimè Mussolini, poi è stato un film del grande Totò ed oggi lo ha scritto.… - AlbertoBagnai : Questa storia è stata raccontata in lungo e in largo. Chi ci torna sopra o è un furbastro o un gonzo, due categorie… - SerieA : Un ?? sulla fascia sinistra che non si ferma mai: con 5?? gol e 5?? assist, chiamatelo ancora “difensore”! ??THEO IS… - elilassoiana : RT @AE_Italia: L’attività di sensibilizzazione di Animal Equality non si ferma: anche Gulliver si unisce ai supermercati che hanno preso le… - willy_signori : @StanisLaRochele @RicSpada Ma se non succede nulla… è un’altalena ferma?? -