“Noi di Centro” | Mastella torna sul ring | Romperemo le scatole al bipolarismo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 giugno 2022) “Bisogna rompere lea questoormai storpio, dove dei putiniani e degli anti putiniani stanno insieme, dove c’e’ un populismo variegato che non e’ mai scomparso. Bisogna avere un po’ di coraggio”. Clementesuled esordisce cosi’ alla convention di “Noi di” dove parla di una Margherita 4.0 e dove si dice pronto a “rompere le” perche’ “siamo allo schifo, al peggio del peggio”. “Il coraggio deve essere chiesto a Renzi che deve fare meno tattica e scegliere – spiega – .noi puntiamo sull’idea di questa Margherita 4.0 per andare avanti, dopo di che andiamo avanti nei nostri territori come la Campania, la Puglia anche a costo di presentare le liste da soli”. “le uova ma non e’ che siamo ...