Niente assegno divorzile senza sacrifici

Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, l'assegno divorzile non spetta alla ex moglie che in corso di causa non dimostra i sacrifici, anche di carriera, fatti per la famiglia.

