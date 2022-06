New Amsterdam, Il ritorno del medical di Canale 5 con la quarta stagione (Di sabato 4 giugno 2022) New Amsterdam ha ottenuto buoni risultati per la NBC nel corso delle sue tre stagioni. Il medical drama incentrato sul dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) – nuovo direttore medico del New Amsterdam Hospital – è tornata ieri sera con l’inizio della quarta stagione su Canale 5 in prima serata. New Amsterdam inizia la sua corsa nel 2018 e ottiene subito un responso positivo da parte del pubblico. Si tratta di una serie drammatica le cui avventure ruotano intorno all’ospedale New Amsterdam, ai suoi medici e pazienti. Nata per diventare la seconda Grey’s Anatomy, il decorso della serie è ancora lontano dalle oltre dieci stagioni della serie di Shonda Rhimes. Dr. Max Goodwin – ScreenIl dottor Max Goodwin – interpretato da Ryan Eggold – diventa direttore medico ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 giugno 2022) Newha ottenuto buoni risultati per la NBC nel corso delle sue tre stagioni. Ildrama incentrato sul dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) – nuovo direttore medico del NewHospital – è tornata ieri sera con l’inizio dellasu5 in prima serata. Newinizia la sua corsa nel 2018 e ottiene subito un responso positivo da parte del pubblico. Si tratta di una serie drammatica le cui avventure ruotano intorno all’ospedale New, ai suoi medici e pazienti. Nata per diventare la seconda Grey’s Anatomy, il decorso della serie è ancora lontano dalle oltre dieci stagioni della serie di Shonda Rhimes. Dr. Max Goodwin – ScreenIl dottor Max Goodwin – interpretato da Ryan Eggold – diventa direttore medico ...

