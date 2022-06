Nessuno mai come lei: 70 anni di regno. (Di sabato 4 giugno 2022) come lei nessuna mai. Elisabetta II il 2 giugno ha celebrato il Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno. Un anniversario che non ha precedenti. Non solo nella storia britannica. Ma in quella di tutta Europa. La sovrana è già una leggenda. Ecco i quattro libri da leggere della settimana per saperne di più. Leggi anche › 8 libri da leggere a giugno › Libri da leggere. La scrittrice Selene Calloni Williams: «Scoprite il daimon dentro di voi» › Libri da leggere. La Biennale d’arte di Venezia ispirata a Il latte dei sogni 1/ Libri da ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 giugno 2022)lei nessuna mai. Elisabetta II il 2 giugno ha celebrato il Giubileo di Platino per i suoi 70di. Unversario che non ha precedenti. Non solo nella storia britca. Ma in quella di tutta Europa. La sovrana è già una leggenda. Ecco i quattro libri da leggere della settimana per saperne di più. Leggi anche › 8 libri da leggere a giugno › Libri da leggere. La scrittrice Selene Calloni Williams: «Scoprite il daimon dentro di voi» › Libri da leggere. La Biennale d’arte di Venezia ispirata a Il latte dei sogni 1/ Libri da ...

Advertising

borghi_claudio : @forzaitaliota @Mick_692 @CiccioIlBrillo @manuel_moschini @Birobiro72 @Guglielmo_Totti @Gigadesires Mai parlato con… - boccadutri : L’Italia è quel paese dove per risolvere un problema si propone un bonus. Il bonus finisce sui giornali e il probl… - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - GiorgioVelardi : Quanti sono i Manuel Portellini d’Italia? Ragazzi che fanno mille sacrifici, svolgendo lavoretti mal pagati che non… - vittorio_paola : RT @barbarab1974: Nessuno crederà mai più ai medici italiani grazie a quelle merd€ umane che si sono distinte nella medicina televisiva -