(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoConcetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole dell’abbandono e delle lesioni colpose inflitte al figlio,Vincenzo, il bimbo venuto alla luce in un’abitazione di, in provincia di Napoli il 16 marzo 2021 e trovato in fin di vita 4 giorni dopo la nascita, con evidenti segni di ustione. A deciderlo – malgrado il parere contrario espresso dalla Procura di Napoli – è stata la sesta sezione penale del Tribunale di Napoli (collegio B) che ha accolto l’istanza presentata dal legale di Bocchetti, l’avvocato Fabio Della Corte. I giudici hanno contestualmente disposto gli arresti domiciliari per l’uomo. La decisione è stata adottata, spiega l’autorità giudiziaria, in ...

Advertising

anteprima24 : ** Neonato ustionato dai genitori a #Portici, scarcerato il padre ** - leggoit : Neonato ustionato e in fin di vita a 4 giorni dalla nascita, scarcerato il padre del piccolo Vincenzo - rep_napoli : Neonato ustionato dai genitori a Portici, scarcerato il padre [aggiornamento delle 08:29] - rep_napoli : Neonato ustionato dai genitori a Portici, scarcerato il padre [aggiornamento delle 08:25] -

Agenzia ANSA

È stato scarcerato Concetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole dell'...E' stato scarcerato Concetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole dell'... Neonato ustionato dai genitori a Portici, scarcerato il padre - Cronaca Lascia il carcere il padre del bambino ustionato a Portici. Il 46enne C.B., padre di Vincenzo, torna in libertà. Il bambino fu trovato in fin di vita il 16 marzo 2021, quattro giorni dopo la nascita, ...PORTICI – E’ stato scarcerato Concetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colp ...