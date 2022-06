Nazionale | scoppia il caos | è successo prima di Italia-Germania

Leggi su serieanews

(Di sabato 4 giugno 2022) Non un momento semplice per l’e per il ct Roberto Mancini. Ancora polemiche indell’esordio in Nations League. L’di Roberto Mancini giocherà tra poco più di un’ora nell’esordio di Nations League contro la. Gli azzurri vivono uno dei momenti più difficili della propria storia recente e la situazione è diventata Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.