Nations League | l’Italia rinasce ma con la Germania finisce 1-1

(Di sabato 4 giugno 2022) Sorpresa Gnonto, non appena entrato l'attaccante 18nne dello Zurigo trova Pellegrini per la rete del vantaggio. Tre minuti dopo arriva però il gol tedesco

AGI - Non basta un gol di Pellegrini all'Italia per battere la Germania al Dall'Ara. È Kimmich a fissare sull'1 - 1 il risultato della partita d'esordio nel Gruppo 3 diche vede sorprendentemente l'Ungheria in testa. L'umiliazione di Wembley con l'Argentina accelera il piano di rivoluzione, Mancini conferma solo Donnarumma dal 1' e lancia Frattesi. ...Florenzi: "Oggi giovani e meno giovani hanno onorato la maglia". e dichiarazioni del terzino azzurro Alessandro Florenzi ha parlato a Rai Sport dopo Italia - Germania. Le sue dichiarazioni: "Fascia da ...Gli azzurri fanno 1-1 con la Germania all'esordio. Sorpresa a Budapest. Polemiche per i giocatori che hanno lasciato il ritiro azzurro. L'ex Juve Tevez dice addio al calcio ...Ecco tutti i risultati delle gare del 4 giugno dei gironi di Nations League 2022/23. Tutto facile per la Turchia di Demiral e Calha.