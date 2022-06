Nations League | l' Italia pareggia contro la Germania

(Di sabato 4 giugno 2022) Buon pareggio, per 1-1, dell'di Roberto Mancinil'ostica e talentuosa. Nell'altro match del girone A l'Inghilterra cade in Ungheria

Advertising

RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - DiMarzio : #NationsLeague | #LuisEnrique presenta la sfida con la Repubblica Ceca. Ed elogia la competizione - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, la probabile formazione di #Mancini per la #Germania: rivoluzione - ilpost : Italia-Germania di Nations League è finita 1-1 - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia-Germania 1-1: Kimmich risponde a Pellegrini -

Inserite insieme a Inghilterra e Ungheria nel Gruppo 3 della, le due squadre apriranno le danze del girone in quel di Bologna. Italia - Germania © LaPresseFinito ormai da mesi nel ...Gnonto, esordio da record e da sogno con la Nazionale. Assist per Pellegrini a pochi minuti dall'ingresso in campo Wilfried Gnonto (nato il 5/11/2003) é il primo giocatore nato dopo l'1/1/2003 a ...L'Italia di Roberto Mancini inizia la sua Nations League con un pareggio per 1-1 contro la Germania di Hans-Dieter Flick. Dopo la brutta sconfitta di mercoledì contro l'Argentina, il CT azzurro ha ...Si conclude con un pareggio la prima partita di questa edizione di Nations League della Nazionale italiana di Roberto Mancini, che a Bologna non va oltre l'1-1 contro la Germania. Tutto si risolve in ...