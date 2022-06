Nations League | l’Italia di Mancini pareggia 1 a 1 contro la Germania

Advertising

Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - DiMarzio : #NationsLeague | #LuisEnrique presenta la sfida con la Repubblica Ceca. Ed elogia la competizione - andreastoolbox : L’Italia rialza la testa: 1-1 contro la Germania - zazoomblog : Nations League Italia-Germania 1-1 Pobega: “Abbiamo subito voltato pagina” - #Nations #League #Italia-Germania -

UEFA.com

Commenta per primo Hans - Dieter Flick , tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di Bologna incontro l'Italia: 'Abbiamo iniziato bene la partita, poi dopo 15 - 20 abbiamo perso un po' il filo. L'Italia ha disputato una buona partita e noi abbiamo commesso troppi errori in fase ...Nella gara di debutto nel girone 3 della Serie A di, Italia e Germania pareggiano per 1 - 1. In gol Pellegrini (su assist di Gnonto) e Kimmich. Il commento del caporedattore centrale della Gazzetta, Stefano Agresti, in studio con Fabio ... UEFA Nations League: guida alla seconda giornata L'Italia di Roberto Mancini riscatta almeno in parte la brutta figura di Wembley (0-3 con l'Argentina nella Finalissima 2022) e ottiene un buon pareggio per 1-1 a Bologna contro la Germania nel primo ...Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato dopo il pareggio in Nations League contro la Germania: “Stasera mi ha sorpreso il coraggio che in campo hanno messo i ragazzi, la Germania ...