Nations League, Italia-Germania 1-1, Pobega: “Abbiamo subito voltato pagina” (Di sabato 4 giugno 2022) “Non mi aspettavo l’esordio ma ci speravo tanto ed è stato bellissimo. Abbiamo subito voltato pagina, l’Abbiamo preparata bene. Mancini mi chiede di aiutare in fase di costruzione o, a seconda della partita, di pressare i centrocampisti avversari”. Lo ha detto l’esordiente azzurro Tommaso Pobega dopo Italia-Germania 1-1, gara della prima giornata di Nations League. “L’obiettivo è l’azzurro, spero di collezionare ancora tante presenze”, ha aggiunto a Rai Sport il centrocampista del Torino, in prestito dal Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Non mi aspettavo l’esordio ma ci speravo tanto ed è stato bellissimo., l’preparata bene. Mancini mi chiede di aiutare in fase di costruzione o, a seconda della partita, di pressare i centrocampisti avversari”. Lo ha detto l’esordiente azzurro Tommasodopo1-1, gara della prima giornata di. “L’obiettivo è l’azzurro, spero di collezionare ancora tante presenze”, ha aggiunto a Rai Sport il centrocampista del Torino, in prestito dal Milan. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - DiMarzio : #NationsLeague | #LuisEnrique presenta la sfida con la Repubblica Ceca. Ed elogia la competizione - bonko89 : Mamma mia mancini mi piaceva molto in questi anni ma dopo l'eliminazione e la riconferma sta tirando fuori una spoc… - pinklight22 : RT @Falconero1987: Fatemi capire: quindi adesso Gnonto è il futuro della Nazionale per UN assist in Nations League? E Mancini è tornato a e… -