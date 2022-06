Nations League | Italia - Germania 1 - 1

Advertising

RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - DiMarzio : #NationsLeague | #LuisEnrique presenta la sfida con la Repubblica Ceca. Ed elogia la competizione - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, la probabile formazione di #Mancini per la #Germania: rivoluzione - nestquotidiano : Italia-Germania 1-1 nell’esordio in Nations League - serieAnews_com : ?? #ItaliaGermania, parla #Mancini: 'Siamo stati dei polli nel concedere il pareggio' ?? -

L'Italia di calcio s'è ridesta: a Bologna un'ottima formazione messa in campo da Roberto Mancini, con nessun titolare "classico" tranne Gigio Donnarumma, ha chiuso la prima prova dellacontro i panzer della Germania di Flick - qualificati per i Mondiali - con in 1 - 1 che riflette poco l'equilibrio delle forze in campo. Nel primo quarto d'ora un abbondante dominio ...Finisce 1 - 1 al Dall'Ara Italia - Germania, partita della prima giornata del gruppo 3 di. Il primo tempo è vinto ai punti dalla squadra di Flick, anche se la migliore occasione capita a Scamacca che colpisce il palo con un tiro dalla distanza. Nella ripresa, l'Italia va in ...C'è tanta Emilia-Romagna nel pareggio dell'Italia con la Germania. A partire ovviamente dallo stadio che ha ospitato la partita di Nations League, il Dall'Ara di Bologna, con quasi 30mila tifosi sugli ...E’ Kimmich a fissare sull’1-1 il risultato della partita d’esordio nel Gruppo 3 di Nations League che vede sorprendentemente l’Ungheria in testa. L’umiliazione di Wembley con l’Argentina accelera il ...