(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 a Bologna nel match valido per la prima giornata del Gruppo 3 della2022-2023. Azzurri in vantaggio al 70? con Pellegrini, pareggio tedesco al 72? con Kimmich. Nell’altra gara del girone, sorprendente successo dell’Ungheria che batte l’Inghilterra 1-0. I magiari affronteranno l’martedì 7 giugno a Cesena. LA PARTITA – L’, reduce dal pesante k.o. incassato contro l’Argentina, si presenta con una Nazionale rinnovata. Mancini conferma Donnarumma tra i pali, gli altri 10 titolari sono tutti diversi rispetti a quelli schierati a Wembley. L’avvio è caratterizzato dall’aggressività della, che colleziona un paio di corner. Gli azzurri si fanno vivi per la prima volta al 10? con Scamacca, che ...

RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - DiMarzio : #NationsLeague | #LuisEnrique presenta la sfida con la Repubblica Ceca. Ed elogia la competizione - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, la probabile formazione di #Mancini per la #Germania: rivoluzione - antoniorosato72 : #NationsLeague, la 'nuova' Italia parte con un pari: 1-1 con la Germania. Segna Pellegrini su assist di Gnonto. - fisco24_info : Nations League, Italia-Germania 1-1: (Adnkronos) - Gol di Pellegrini al 70', replica subito Kimmich… -

Inserite insieme a Inghilterra e Ungheria nel Gruppo 3 della, le due squadre apriranno le danze del girone in quel di Bologna. Italia - Germania © LaPresseFinito ormai da mesi nel ...Gnonto, esordio da record e da sogno con la Nazionale. Assist per Pellegrini a pochi minuti dall'ingresso in campo Wilfried Gnonto (nato il 5/11/2003) é il primo giocatore nato dopo l'1/1/2003 a ...L'Italia di Roberto Mancini inizia la sua Nations League con un pareggio per 1-1 contro la Germania di Hans-Dieter Flick. Dopo la brutta sconfitta di mercoledì contro l'Argentina, il CT azzurro ha ...(Adnkronos) - Italia e Germania pareggiano 1-1 a Bologna nel match valido per la prima giornata del Gruppo 3 della Nations League 2022-2023. Azzurri in vantaggio al 70' con Pellegrini, pareggio ...