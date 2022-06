Nations League, Italia-Germania 0-0 – La diretta (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Italia e Germania in campo a Bologna per la sfida valida per la prima giornata della Nations League 2022-2023. LA PARTITA – L’Italia, reduce dal pesante k.o. incassato contro l’Argentina, si presenta con una Nazionale rinnovata. Mancini conferma Donnarumma tra i pali, gli altri 10 titolari sono tutti diversi rispetti a quelli schierati a Wembley. L’avvio è caratterizzato dall’aggressività della Germania, che colleziona un paio di corner. Gli azzurri si fanno vivi per la prima volta al 10? con Scamacca, che non inquadra la porta in un’azione viziata da fuorigioco. L’Italia alza gradualmente in baricentro, si presenta al tiro con Frattesi che calcia sul fondo. La Germania non soffre granché, gioca a ritmo compassato e al 26? spaventa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) –in campo a Bologna per la sfida valida per la prima giornata della2022-2023. LA PARTITA – L’, reduce dal pesante k.o. incassato contro l’Argentina, si presenta con una Nazionale rinnovata. Mancini conferma Donnarumma tra i pali, gli altri 10 titolari sono tutti diversi rispetti a quelli schierati a Wembley. L’avvio è caratterizzato dall’aggressività della, che colleziona un paio di corner. Gli azzurri si fanno vivi per la prima volta al 10? con Scamacca, che non inquadra la porta in un’azione viziata da fuorigioco. L’alza gradualmente in baricentro, si presenta al tiro con Frattesi che calcia sul fondo. Lanon soffre granché, gioca a ritmo compassato e al 26? spaventa ...

Advertising

RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - DiMarzio : #NationsLeague | #LuisEnrique presenta la sfida con la Repubblica Ceca. Ed elogia la competizione - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, la probabile formazione di #Mancini per la #Germania: rivoluzione - come_la_moto : Nations league?! Anche no, meglio Claudia Schiffer e Richie Rich. Per l'ennesima volta. - zazoomblog : Spagna Luis Enrique: 'La Nations League mi piace ora non ci sono amichevoli. Preferisco di gran lunga' -… -