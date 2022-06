Nations League | Gnonto | “Il mister mi ha dato un’occasione e io l’ho sfruttata”

(Di sabato 4 giugno 2022) “È stata una settimana strana ed emozionante. Ilmi hae penso di averlaal massimo. Sono contento della mia partita. Mi godo il momento e ogni allenamento. Essere qui è un privilegio. Mi ispiro a Sterling, è duttile e determinante nelle giocate”. Lo ha detto Wilfried, autore di un assist all’esordio in azzurro nel pareggio dell’Italia contro la Germania. Un cross decisivo per il gol di Pellegrini al debutto stagionale in: “Sapevo che Kehrer era già ammonito – spiega a Rai Sport – Sono ansubito sull’uno contro uno, poi il cross è la palla più difficile ed è andata bene. Bisogna prendere dei rischi, l’attaccante deve fare la differenza e ci sono riuscito”. Scuola Inter, ora ...

L'Italia di calcio s'è ridesta: a Bologna un'ottima formazione messa in campo da Roberto Mancini, con nessun titolare "classico" tranne Gigio Donnarumma, ha chiuso la prima prova dellacontro i panzer della Germania di Flick - qualificati per i Mondiali - con in 1 - 1 che riflette poco l'equilibrio delle forze in campo. Nel primo quarto d'ora un abbondante dominio ...Finisce 1 - 1 al Dall'Ara Italia - Germania, partita della prima giornata del gruppo 3 di. Il primo tempo è vinto ai punti dalla squadra di Flick, anche se la migliore occasione capita a Scamacca che colpisce il palo con un tiro dalla distanza. Nella ripresa, l'Italia va in ...C'è tanta Emilia-Romagna nel pareggio dell'Italia con la Germania. A partire ovviamente dallo stadio che ha ospitato la partita di Nations League, il Dall'Ara di Bologna, con quasi 30mila tifosi sugli ...E’ Kimmich a fissare sull’1-1 il risultato della partita d’esordio nel Gruppo 3 di Nations League che vede sorprendentemente l’Ungheria in testa. L’umiliazione di Wembley con l’Argentina accelera il ...