Nations League | calendario e risultati | tonfo dell’Inghilterra | ok Turchia e Montenegro

(Di sabato 4 giugno 2022) E’ iniziato lo spettacolo della, la competizione si è aperta con la vittoria della Polonia contro il Galles. L’Italia è stata inserita nella Lega A in un girone molto difficile contro Inghilterra, Germania e Ungheria. Gli azzurri sono reduci dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 e dalla sconfitta nella finalissima contro l’Argentina. Partecipano tante Nazionali in grado di fare la differenza: le favorite sono soprattutto Francia e Spagna. Nelle prossime partite andrà in scena un vero e proprio tour de force con tante gara ravvicinate. Nelle prime gare pareggio nel big match tra Spagna e Portogallo. Brutta sconfitta della Croazia contro l’Austria econtro l’Ungheria, 1-0 il risultato. Pareggio tra Italia e Germania, Kimmich risponde a ...

L'Italia di calcio s'è ridesta: a Bologna un'ottima formazione messa in campo da Roberto Mancini, con nessun titolare "classico" tranne Gigio Donnarumma, ha chiuso la prima prova dellacontro i panzer della Germania di Flick - qualificati per i Mondiali - con in 1 - 1 che riflette poco l'equilibrio delle forze in campo. Nel primo quarto d'ora un abbondante dominio ...Finisce 1 - 1 al Dall'Ara Italia - Germania, partita della prima giornata del gruppo 3 di. Il primo tempo è vinto ai punti dalla squadra di Flick, anche se la migliore occasione capita a Scamacca che colpisce il palo con un tiro dalla distanza. Nella ripresa, l'Italia va in ...Si conclude con un pareggio la prima partita di questa edizione di Nations League della Nazionale italiana di Roberto Mancini, che a Bologna non va oltre l'1-1 contro la Germania. Tutto si risolve in ...E’ Kimmich a fissare sull’1-1 il risultato della partita d’esordio nel Gruppo 3 di Nations League che vede sorprendentemente l’Ungheria in testa. L’umiliazione di Wembley con l’Argentina accelera il ...