Nasce Lorenzo Insigne, il folletto del Napoli – 4 giugno 1991 – VIDEO (Di sabato 4 giugno 2022) Il 4 giugno 1991 a Fuorigrotta, nell’area metropolitana di Napoli, Nasce Lorenzo Insigne, talentuoso attaccante diventato elemento imprescindibile nello scacchiere azzurro Giocare a Napoli per un napoletano non è mai semplice. Le pressioni di tutta la città sono dieci volte più pesanti, ed è sempre difficile trovare il giusto equilibrio. Per questo motivo quello che Lorenzo Insigne, nato a Frattamaggiore il 4 giugno 1991, è riuscito a fare nel corso di questi anni all’ombra del Vesuvio assume ancora più rilevanza. Arrivato alla corte di De Laurentiis nel 2006 si mette subito in mostra nel settore giovanile. Nonostante le buone prestazioni collezionate la società decide di mandarlo in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Il 4a Fuorigrotta, nell’area metropolitana di, talentuoso attaccante diventato elemento imprescindibile nello scacchiere azzurro Giocare aper un napoletano non è mai semplice. Le pressioni di tutta la città sono dieci volte più pesanti, ed è sempre difficile trovare il giusto equilibrio. Per questo motivo quello che, nato a Frattamaggiore il 4, è riuscito a fare nel corso di questi anni all’ombra del Vesuvio assume ancora più rilevanza. Arrivato alla corte di De Laurentiis nel 2006 si mette subito in mostra nel settore giovanile. Nonostante le buone prestazioni collezionate la società decide di mandarlo in ...

