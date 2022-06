Napoli, trovato cadavere in un sacco di plastica (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Macabro ritrovamento nel napoletano. Il cadavere di un uomo è stato trovato in un sacco di plastica in un fondo agricolo in via Molino a Scisciano. Il corpo è in parziale stato di decomposizione. Sono in corso indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna per chiarire l’accaduto e procedere all’identificazione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Macabro ritrovamento nel napoletano. Ildi un uomo è statoin undiin un fondo agricolo in via Molino a Scisciano. Il corpo è in parziale stato di decomposizione. Sono in corso indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna per chiarire l’accaduto e procedere all’identificazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

