Napoli | Politano va da Gattuso? Gli azzurri puntano Bernardeschi

(Di sabato 4 giugno 2022) Matteonel mirino del Valencia di Rino. Per sostituirlo ilpotrebbe puntare suCome riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Valencia dipotrebbe presto dare l’assalto a Matteo, pupillo dell’ex tecnico azzurro. Ilnon chiuderebbe ad una cessione del giocatore, a patto che arrivi un’offerta da almeno 12 milioni di euro. Il primo nome sulla lista per sostituirlo sarebbe poi quello di Federico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SimeoneFederic7 : #Napoli #deulofeu #mertens #POLITANO #pedulla Grazie @AlfredoPedulla - CalcioNews24 : Politano via da #Napoli, ma gli azzurri hanno già il sostituto ?? - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: Il #Napoli apprezza molto #Deulofeu che può diventare obiettivo vero. Ma precedenza a #Mertens, da valutare #Politano - infoitsport : Il Valencia punta forte su Politano: offerta al Napoli in arrivo - AlfredoPedulla : RT @AlfredoPedulla: Il #Napoli apprezza molto #Deulofeu che può diventare obiettivo vero. Ma precedenza a #Mertens, da valutare #Politano -

... il Valencia di Gattuso potrebbe presto dare l'assalto a Matteo, pupillo dell'ex tecnico azzurro. Ilnon chiuderebbe ad una cessione del giocatore, a patto che arrivi un'offerta da ...Sono 5+1 i calciatori delimpegnati oggi con le rispettive nazionali. Italia - Germania di Nations League. Tra i convocati del CT Mancini i 'napoletani' Meret , Di Lorenzo ,e il 'nuovo' acquisto Zerbin . La ...la dirigenza del Valencia starebbe per offrire una dozzina di milioni di euro per provare a strappare l'ex Inter e Sassuolo al Napoli, che a sua volta starebbe tentando di stringere per l'acquisto di ...All’inizio della scorsa stagione Luciano Spalletti aveva posto un veto sulla cessione di Adam Ounas, ritenuto importante dal tecnico toscano all’interno del progetto per il suo primo Napoli. : Getty – ...