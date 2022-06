Napoli Ostigard, c’è il sì del difensore: Giuntoli in pressing sul Brighton (Di sabato 4 giugno 2022) Il Napoli punta Ostigard in difesa: il giocatore ha dato risposta positiva, ma ora Giuntoli deve trovare l’accordo con il Brighton L’idolo Fabio Cannavaro e la voglia di Napoli per Ostigard potrebbero rappresentare un sogno che si avvera. Il giocatore ha già detto sì all’offerta degli azzurri che ora devono trattare con il Brighton. Giuntoli è già al lavoro e in pressing sugli inglesi per affondare il colpo. Al momento la distanza è di 3 milioni, quindi c’è positività sull’esito della trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Ilpuntain difesa: il giocatore ha dato risposta positiva, ma oradeve trovare l’accordo con ilL’idolo Fabio Cannavaro e la voglia diperpotrebbero rappresentare un sogno che si avvera. Il giocatore ha già detto sì all’offerta degli azzurri che ora devono trattare con ilè già al lavoro e insugli inglesi per affondare il colpo. Al momento la distanza è di 3 milioni, quindi c’è positività sull’esito della trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - CalcioNews24 : Il #Napoli fa sul serio per #Ositgard ?? - SportdelSud : ???? Il #Napoli tratta Leo #Ostigard. Gli azzurri hanno strappato il sì del calciatore, ma resta ancora distanza ris… - SiamoPartenopei : Ostigard, sì al Napoli. Affare più vicino. Da limare la differenza economica con il Brighton - SiamoPartenopei : Cds - Ostigard, c'è il sì al Napoli! Le cifre dell'operazione per poter chiudere -