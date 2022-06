Napoli | Osimhen resterà almeno fino al 2023 per sfruttare il Decreto Crescita

(Di sabato 4 giugno 2022) L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sull'eventuale cessione di Victor, attaccante del: "Alle porte c’è anche la partecipazione degli azzurri alla Champions League e l’esplosione di “VO9” contro i top club consentirebbe a De Laurentiis di scatenare davvero un’asta da sballo intorno al suo giocatore, già valutato - quasi a scatola chiusa - dal presidente cento milioni. E in più c’è il comprensibile pressing di Luciano Spalletti. Ma De Laurentiis ha anche altri due buoni motivi - squisitamente economici - per congelare la cessione di. Il costo del suo cartellino è stato infatti ammortizzato a bilancio dopo due stagioni del 70 per 100, percentuale che salirà invece al 90 per 100 nel. Il centravanti deve inoltre rimanere in Italia...

Advertising

SportdelSud : ???? Victor #Osimhen è al centro di alcune voci di mercato, ma un aspetto fa pensare che il centravanti nigeriano po… - Angioletti9 : @patrickpogba31 @cavmar2000 @TuttoMercatoWeb È del fondo Merlyn cialtrone. Poi vendono almeno 2/3 giocatori all'ann… - MundoNapoli : La Repubblica: “Napoli, il decreto crescita rende Osimhen quasi incedibile almeno fino al 2023” - zazoomblog : Se il Napoli vendesse Osimhen dovrebbe risarcire lo Stato: motivo e cifre - #Napoli #vendesse #Osimhen #dovrebbe - gilnar76 : Se il #Napoli vendesse Osimhen dovrebbe risarcire lo Stato: motivo e cifre #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -

Ammortamento del cartellino e decreto crescita: alconviene blindare il bomber in questa sessione del mercato Manchester United, Newcastle e Bayern in pressing, ma il nigeriano resterà in maglia azzurra per almeno altri sei ......del, da Ospina - che potrebbe restare ma anche no - a Mertens , per il quale l'offerta resta ancora bassa sia come cifra che come durata del contratto, fino a Koulibaly e lo stessoma ...I nerazzurri hanno in entrata Dybala e Mkhitaryan. I rossoneri dovrebbero firmare a breve Origi e sognano Zaniolo. Calcio, Inter, Milan e Juventus le più attive sul mercato, ai saluti il Napoli e Osim ...Secondo il quotidiano salvo offerte folli e irrazionali, Osimhen può essere considerato incedibile ... una cifra intorno ai 10mln di euro che il Napoli altrimenti dovrebbe restituire allo Stato.