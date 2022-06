Musei, torna la domenica con ingresso gratuito: ecco tutti gli appuntamenti (Di sabato 4 giugno 2022) torna il 5 giugno l’appuntamento mensile con la cultura gratuita per tutti. Come ogni prima domenica del mese, si potrà entrare gratuitamente nei Musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura dei siti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza (Dl 24 marzo 2022, n. 24) che raccomandano fortemente l’utilizzo della mascherina all’interno dei luoghi chiusi. Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. L’elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo su https://cultura.gov.it/domenicalmuseo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 4 giugno 2022)il 5 giugno l’appuntamento mensile con la cultura gratuita per. Come ogni primadel mese, si potrà entrare gratuitamente nei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura dei siti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza (Dl 24 marzo 2022, n. 24) che raccomandano fortemente l’utilizzo della mascherina all’interno dei luoghi chiusi. Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. L’elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo su https://cultura.gov.it/lmuseo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

