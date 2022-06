MOVIOLA – Italia-Germania | Kimmich pareggia subito | assist di mano di Werner VIDEO

(Di sabato 4 giugno 2022) Dura un paio di minuti il vantaggio dell’contro la, lo fa con una botta sulla quale non può nulla Donnarumma. Ma ci sono timide proteste azzurre perché l’arriva da un tocco diinvolontario di. Con le nuove regole, non può essere punibile e così dopo un rapido check Var la rete è convalidata ed è 1-1. In alto il. SportFace.

L'Italia affronta la Germania nella prima giornata della Nations League: gli Azzurri, reduci dalla sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l'Argentina, sono chiamati a cambiare sin da subito ...ASCOLTA L'episodio chiave del match valido per la prima giornata della Nations League 2022-2023: moviola Italia Germania L'episodio chiave della moviola del match tra Italia e Germania, valido per la ...