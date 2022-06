(Di sabato 4 giugno 2022) ROMA - Josè, ospite all' Università di Lisbona , ha affrontato,tra i tanti temi, anche quello legato aglli arbitri. Lo Special One ha detto la sua riguardo il tempo di gioco effettivo ed ...

ROMA - Josè, ospite all' Università di Lisbona , ha affrontato,tra i tanti temi, anche quello legato aglli arbitri. Lo Special One ha detto la sua riguardo il tempo di gioco effettivo ed sprimendo la ...Josè, ospite dell'Università di Lisbona, è tornato sul successo ottenuto con la Roma. Lo Special Onenell'ultimo anno di essere molto cambiato: "Sono diventato molto meno egocentrico,... Mourinho ammette: "Sul Var a volte prese decisioni dubbie" ma lo "Special One" ha ammesso che sarebbe felice se il portoghese potesse rimanere a titolo definitivo in quel di Trigoria. José Mourinho ha detto: "Se me lo vogliono prestare di nuovo lo andrò a ...ROMA (ITALPRESS) - "E' stata una vittoria vissuta con follia e passione: dare gioia agli altri è una delle cose più belle della vita e farlo con la Roma è stato molto speciale". Intervistato dal quoti ...