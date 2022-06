MotoGP, Luca Marini: “Sono contento del lavoro svolto, domani però sarà la gara più difficile dell’anno” (Di sabato 4 giugno 2022) Una giornata più che positiva per Luca Marini, protagonista delle qualifiche del GP di Catalogna, nono round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato iberico l’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha ottenuto la nona casella in griglia di partenza. Un time-attack nel quale è stato lo spagnolo Aleix Espargaró sull’Aprilia a conquistare la p.1 e a precedere Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Per Marini un day-2 importante per compiere un passo avanti importante nella messa a punto della sua GP22, già evidenziatosi nel corso della terza sessione di libere di oggi. Il fratellino di Valentino Rossi, infatti, aveva fermato i cronometri sul tempo di 1:39.233, concludendo in settima posizione. Nel time-attack il suo livello si è assestato su una prestazione simile visto l’1:39.451 della ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Una giornata più che positiva per, protagonista delle qualifiche del GP di Catalogna, nono round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato iberico l’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha ottenuto la nona casella in griglia di partenza. Un time-attack nel quale è stato lo spagnolo Aleix Espargaró sull’Aprilia a conquistare la p.1 e a precedere Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Perun day-2 importante per compiere un passo avanti importante nella messa a punto della sua GP22, già evidenziatosi nel corso della terza sessione di libere di oggi. Il fratellino di Valentino Rossi, infatti, aveva fermato i cronometri sul tempo di 1:39.233, concludendo in settima posizione. Nel time-attack il suo livello si è assestato su una prestazione simile visto l’1:39.451 della ...

