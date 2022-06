MotoGP GP Catalogna, Bagnaia secondo: “Condizioni difficili però è stato bello” (Di sabato 4 giugno 2022) “Non è stato facile oggi, Condizioni davvero difficili: un caldo impressionante, però è stato bello. Siamo riusciti a lavorare bene per tutto il weekend, abbiamo sempre fatto passi in avanti e siamo stati costanti anche con le gomme usate”. Lo ha detto il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalunya di MotoGP in cui ha ottenuto il secondo tempo sfiorando la pole: “Non abbiamo ancora scelto tra dura e media per la gara – ha aggiunto il pilota italiano – Grazie alle FP4 ora siamo più vicini a Espargaro e vedremo domani se potremo lottare”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Non èfacile oggi,davvero: un caldo impressionante,. Siamo riusciti a lavorare bene per tutto il weekend, abbiamo sempre fatto passi in avanti e siamo stati costanti anche con le gomme usate”. Lo ha detto il pilota della Ducati, Francesco, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalunya diin cui ha ottenuto iltempo sfiorando la pole: “Non abbiamo ancora scelto tra dura e media per la gara – ha aggiunto il pilota italiano – Grazie alle FP4 ora siamo più vicini a Espargaro e vedremo domani se potremo lottare”. SportFace.

