MotoGP | Francesco Bagnaia | “Il secondo posto è un ottimo risultato | domani fiducioso in ottica gara”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) Sorride“Pecco”dopo aver fatto segnare iltempo al termine delle tiratissime qualifiche del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Montmelò il portacolori del team Ducati Factory ha provato in tutti i modi a soffiare la partenza al palo di Aleix Espargarò, ma non c’è stato verso. Il padrone di casa, ha fatto segnare un1:38.742, ma il nostro portacolori si è fermato ad appena 31 millesimi, mancando il sorpasso proprio sotto la bandiera a scacchi per colpa di un T4 non scintillante. Ad ogni modo, come spiega il pilota nativo di Torino, ilè assolutamente soddisfacente. “Oggi le condizioni erano davvero difficilissime – spiega ai microfoni di Sky Sport – Il caldo è davvero impressionante e per ...